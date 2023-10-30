СК России расследует беспорядки в аэропорте Махачкалы

Ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о начале расследования массовых беспорядков, которые произошли накануне вечером в аэропорту Махачкалы.
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