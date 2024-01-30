Sveriges Radio: Швеция готовит инструкцию для населения на случай войны

Управление общественной безопасности и готовности к ЧС Швеции ведет подготовительные действия на случай военного конфликта, составляется «более жесткая» инструкция для граждан страны, сообщает радио Sveriges Radio.
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