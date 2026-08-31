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Царьград

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Daily Mail: Донор Саймон стал отцом 199 детей в Европе

Daily Mail: Донор Саймон стал отцом 199 детей в Европе

Саймон, 43-летний донор спермы из Нидерландов, стал биологическим отцом 199 детей в Европе. Воспользовался псевдонимами, чтобы избежать отказа в клиниках.

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