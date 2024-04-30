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Поджигатели вертолёта Ка-32 в Остафьево сознались в диверсии на железной дороге

Поджигатели вертолёта Ка-32 в Остафьево сознались в диверсии на железной дороге

В деле, возбуждённом по статье "Теракт" могут появиться новые эпизоды.В деле поджигателей вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево могут появиться новые эпизоды – задержанные признались в повреждении ещё и релейного шкафа на перегоне железной дороги "Одинцово – Голицино".

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