Поджигатели вертолёта Ка-32 в Остафьево сознались в диверсии на железной дороге

В деле, возбуждённом по статье "Теракт" могут появиться новые эпизоды.В деле поджигателей вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево могут появиться новые эпизоды – задержанные признались в повреждении ещё и релейного шкафа на перегоне железной дороги "Одинцово – Голицино".