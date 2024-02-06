Экс-тренер "Спартака" Рианчо: у меня не было конфликтов с Джикией

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о том, что у нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля не лучшие отношения с капитаном команды Георгием Джикией, передает "Евро-Футбол.
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