Федеральное агентство новостей №1

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Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о ситуации в Шебекино

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о ситуации в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале про ситуацию сложившуюся в Шебекино после украинских атак 1 июня.

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