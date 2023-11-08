Страны Большой семёрки впервые смогли отразить единую позицию по Ближнему Востоку в общем документе. По данным РИА Новости, министры «семерки», осудили атаки на Израиль, а также потребовали освобождения заложников и заявили о намерении ввести санкции против ХАМАС.
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