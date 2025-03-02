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Аргументы и Факты

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Слуцкий: саммит в Лондоне не спасет испорченную репутацию Зеленского

Слуцкий: саммит в Лондоне не спасет испорченную репутацию Зеленского

По мнению Леонида Слуцкого, главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР, саммит в Лондоне не сможет восстановить репутацию Владимира Зеленского после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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