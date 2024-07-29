Экс-вагнеровец раскрыл, что произошло с попавшими в засаду туарегов бойцами: «С них все поснимали»

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Африканские сепаратисты из группировки туарегов сняли экипировку и оружие с убитых ими бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил в беседе с «ФедералПресс» бывший сотрудник компании Александр.
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