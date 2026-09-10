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Замминистра Потешкин: Россия наладила авиасообщение с 37 странами

Замминистра Потешкин: Россия наладила авиасообщение с 37 странами

Международное авиасообщение России охватило 37 стран Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин на совещании комитета «Деловой России» по туризму и индустрии гостеприимства, сообщила пресс-служба Минтранса.

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