Песков: длительность переговоров будет зависеть от их хода

Представитель Кремля рассказал о том, сколько будут длиться переговоры России и Украины в Стамбуле.Продолжительность русско-украинских переговоров, возобновившихся в Стамбуле, будет определяться их ходом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.