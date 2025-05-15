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Песков: длительность переговоров будет зависеть от их хода

Песков: длительность переговоров будет зависеть от их хода

Представитель Кремля рассказал о том, сколько будут длиться переговоры России и Украины в Стамбуле.Продолжительность русско-украинских переговоров, возобновившихся в Стамбуле, будет определяться их ходом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

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