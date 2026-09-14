Торжество кубанского флага: как Сочи отметил главный региональный праздник

— Наш Краснодарский край стал красивым, сильным, процветающим регионом. Благодарю всех жителей Кубани, сделавших его таким прекрасным, — хлеборобов, строителей, ученых, медиков, учителей, предпринимателей, работников культуры и спорта.
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