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Мировое обозрение

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Сельский стаж окупается и после переезда: Кто получит ещё 2396 рублей к пенсии

Сельский стаж окупается и после переезда: Кто получит ещё 2396 рублей к пенсии

Неработающие пенсионеры, отдавшие сельскому хозяйству не менее 30 лет, имеют право на ежемесячную прибавку к пенсии.

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