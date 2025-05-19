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Макрон и Мелони сцепились из-за Украины: ЕС уже не вывозит "союзничка"

Макрон и Мелони сцепились из-за Украины: ЕС уже не вывозит "союзничка"

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается уладить ожесточенную дипломатическую ссору, вспыхнувшую между Римом и Парижем из-за того, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони не вошла в группу европейских лидеров по координации с Белым домом по Украине.

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