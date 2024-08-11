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Калужские новости

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Калужскую улицу перекроют ради съемок патриотического фильма

Калужскую улицу перекроют ради съемок патриотического фильма

С 20:00 13 августа до 20:00 14 августа в Калуге, на участке трассы возле Монастырской улицы, будет перекрыто движениеС 20:00 13 августа до 20:00 14 августа в Калуге, на участке трассы возле Монастырской улицы, будет перекрыто движение.

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