Калужскую улицу перекроют ради съемок патриотического фильма

С 20:00 13 августа до 20:00 14 августа в Калуге, на участке трассы возле Монастырской улицы, будет перекрыто движениеС 20:00 13 августа до 20:00 14 августа в Калуге, на участке трассы возле Монастырской улицы, будет перекрыто движение.