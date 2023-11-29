Артиллерийские подразделения ЦВО ведут контрбатарейную борьбу на Краснолиманском направлении

Получив координаты размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий «Гиацинт-Б» прибыли на позицию, провели наводку и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов.
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