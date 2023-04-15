Слово и дело

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Бывший депутат Худяков высказался о планах Урганта вернуться на Первый канал

Бывший депутат Худяков высказался о планах Урганта вернуться на Первый канал

Экс-депутат Государственной думы России Роман Худяков считает, что шоумен Иван Ургант никогда не вернется на Первый канал из-за своей позиции по спецоперации в защиту республик Донбасса.

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