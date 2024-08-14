Вспышку африканской чумы свиней в Карелии пытаются остановить

В Прионежском районе поставили шлагбаумы Государственная ветеринарная служба Карелии ведет активную работу по устранению вспышки африканской чумы свиней и предотвращению ее распространения по территории республики.
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