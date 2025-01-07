Криптотрейдеры собрали на создание торгового ИИ-бота $12,5 млн за 5 недель

Проект iDEGEN, позволяющий сообществу обучать искусственный интеллект, демонстрирует взрывной рост. Предпродажа токена IDGN подскочила на 75 000% менее чем за месяц, собрав 12,4 миллиона долларов за пять недель, еще до выхода на открытый рынок.