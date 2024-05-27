Автомобили будущего: беспилотники уже на подходе Юлия ЧелкановаНа фоне быстрого развития технологий и цифровизации общества глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев делает революционное заявление о грядущей эпохе беспилотных автомобилей в стране.
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