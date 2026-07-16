В Казани 20 и 21 июля ограничат движение на центральных улицах из-за крестного хода

В Казани временно ограничат движение и стоянку транспорта на ряде центральных улиц города. Ограничения связаны с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
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