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Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне

Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне

Если бы мы повторили грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года, Запад бы оказался полностью парализован.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ЧТОБЫ ГАДЮКА НЕ ЖАЛИЛА, ЕЙ ОТРУБАЮТ НЕ КОНЧИК ХВОСТА, А ГОЛОВУ....
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4 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Хоть один адекватный комментарий написан. Сколько раз уже было сказано, написано... Не надо нам было усраину брать за 24 часа и границу закрывать,. Сколько уже железа запад перекинул сюда и себя оголили по полной. Не мешайте ВВП, делать его работу,. Молитесь и просите Бога, чтоб дал нам силы и терпения - одолеть Сатану.
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3 час.
Дмитрий Чернов
а потому, что информацию о благонадежности &quot;засылали&quot; или кумовья или собутыльники... забыли, что десятками тысяч в каждом городе скакали- москаляку на гиляку_ вот вам и армия в 300-500 тысяч бандеровских идиотов... а у нас а в главных штабах- или кумовья или собутыльники.. вот вам и жопа!!!!!
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1 час.

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