Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне

ВМ Владимир Моргунов ЧТОБЫ ГАДЮКА НЕ ЖАЛИЛА, ЕЙ ОТРУБАЮТ НЕ КОНЧИК ХВОСТА, А ГОЛОВУ....

НЭ Наталья Эрнст Хоть один адекватный комментарий написан. Сколько раз уже было сказано, написано... Не надо нам было усраину брать за 24 часа и границу закрывать,. Сколько уже железа запад перекинул сюда и себя оголили по полной. Не мешайте ВВП, делать его работу,. Молитесь и просите Бога, чтоб дал нам силы и терпения - одолеть Сатану.