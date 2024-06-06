Если бы мы повторили грузинский сценарий на Украине в феврале 2022 года, Запад бы оказался полностью парализован.
Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
ЧТОБЫ ГАДЮКА НЕ ЖАЛИЛА, ЕЙ ОТРУБАЮТ НЕ КОНЧИК ХВОСТА, А ГОЛОВУ....
Ответить
4 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Хоть один адекватный комментарий написан. Сколько раз уже было сказано, написано... Не надо нам было усраину брать за 24 часа и границу закрывать,. Сколько уже железа запад перекинул сюда и себя оголили по полной. Не мешайте ВВП, делать его работу,. Молитесь и просите Бога, чтоб дал нам силы и терпения - одолеть Сатану.
Ответить
3 час.
Дмитрий Чернов
а потому, что информацию о благонадежности "засылали" или кумовья или собутыльники... забыли, что десятками тысяч в каждом городе скакали- москаляку на гиляку_ вот вам и армия в 300-500 тысяч бандеровских идиотов... а у нас а в главных штабах- или кумовья или собутыльники.. вот вам и жопа!!!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии