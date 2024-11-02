Присвоение звания «ветеран труда» за стаж и награды: важные разъяснения Минтруда России

Порядок присвоения звания «ветеран труда» по сей день вызывает массу вопросов и споров. Поэтому нельзя не отметить недавние разъяснения Минтруда России на тему того, какой должна быть награда для «ветерана труда» и как стать им только по стажу (письмо от 3 сентября 2024 г.