Присвоение звания «ветеран труда» за стаж и награды: важные разъяснения Минтруда России

Порядок присвоения звания «ветеран труда» по сей день вызывает массу вопросов и споров. Поэтому нельзя не отметить недавние разъяснения Минтруда России на тему того, какой должна быть награда для «ветерана труда» и как стать им только по стажу (письмо от 3 сентября 2024 г.
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