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Девин Букер забросил под сирену и дал кулачок ребенку

Девин Букер забросил под сирену и дал кулачок ребенку

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер начал второй матч серии первого раунда плей-офф против «Нового Орлеана» (1-0), набрав 16 очков в стартовой четверти.

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