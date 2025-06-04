5 июня: какой сегодня день

5 июня отмечают Всемирный день окружающей среды. Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде.
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