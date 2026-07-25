Кинолектории, ретроателье и почта откроются в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» 25 и 26 июля

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» 25 и 26 июля на различных городских площадках пройдут кинолектории, литературные встречи, исторические игры, мастер-классы, а также откроются ретроателье и усадебная почта.
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