Личный водитель проволокой задушил бизнеследи в Ленобласти и потребовал выкуп

Владелицу крупного строительного бизнеса в Ленобласти жестоко убил ее собственный водитель. Он задушил бизнеследи проволокой в машине, а потом требовал с ее семьи 10 миллионов рублей – в качестве выкупа за якобы похищенную жертву.