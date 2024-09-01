Личный водитель проволокой задушил бизнеследи в Ленобласти и потребовал выкуп

Владелицу крупного строительного бизнеса в Ленобласти жестоко убил ее собственный водитель. Он задушил бизнеследи проволокой в машине, а потом требовал с ее семьи 10 миллионов рублей – в качестве выкупа за якобы похищенную жертву.
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