Анна Семенович ответила на критику своей фигуры

Артистка отреагировала на комментарии пользователей сети.Смотри в галерее фотографии Анны Семенович, а новость читай ниже:Анна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна Семенович в 2012 годуАнна Семенович в 2009 году41-летняя Анна Семенович, которая недавно отправилась отдыхать в Грецию, поделилась с поклонниками фотографией возле бассейна, но получила критику в адрес своей фигуры.