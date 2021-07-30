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Анна Семенович ответила на критику своей фигуры

Анна Семенович ответила на критику своей фигуры

Артистка отреагировала на комментарии пользователей сети.Смотри в галерее фотографии Анны Семенович, а новость читай ниже:Анна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна СеменовичАнна Семенович в 2012 годуАнна Семенович в 2009 году41-летняя Анна Семенович, которая недавно отправилась отдыхать в Грецию, поделилась с поклонниками фотографией возле бассейна, но получила критику в адрес своей фигуры.

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