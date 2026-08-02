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Daily Storm

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ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поражены резервуары с горючим и сухогруз

ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поражены резервуары с горючим и сухогруз

В акватории Черного моря целью стало судно с военным имуществомРоссийские военные продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

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