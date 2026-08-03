Строительство жилья в Калужской области сократилось на треть

За первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области построили 317,95 тысячи квадратных метров жилья, что составляет примерно две трети от аналогичных цифр прошлого годаЗа первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области построили 317,95 тысячи квадратных метров жилья, что составляет примерно две трети от аналогичных цифр прошлого года.