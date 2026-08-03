Строительство жилья в Калужской области сократилось на треть

За первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области построили 317,95 тысячи квадратных метров жилья, что составляет примерно две трети от аналогичных цифр прошлого годаЗа первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области построили 317,95 тысячи квадратных метров жилья, что составляет примерно две трети от аналогичных цифр прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии