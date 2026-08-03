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Калужские новости

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Строительство жилья в Калужской области сократилось на треть

Строительство жилья в Калужской области сократилось на треть

За первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области построили 317,95 тысячи квадратных метров жилья, что составляет примерно две трети от аналогичных цифр прошлого годаЗа первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области построили 317,95 тысячи квадратных метров жилья, что составляет примерно две трети от аналогичных цифр прошлого года.

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