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Пятый канал

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В Латвии с воинскими почестями похоронили экс-легионера СС

В Латвии с воинскими почестями похоронили экс-легионера СС

В Латвии с воинскими почестями и под оружейные залпы похоронили бывшего легионера СС. Это один из тех предателей, которые в годы Великой Отечественной войны во время вторжения Германии тут же перешли на сторону фашистов.

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