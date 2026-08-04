В Латвии с воинскими почестями похоронили экс-легионера СС

В Латвии с воинскими почестями и под оружейные залпы похоронили бывшего легионера СС. Это один из тех предателей, которые в годы Великой Отечественной войны во время вторжения Германии тут же перешли на сторону фашистов.
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