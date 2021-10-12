"Без операции может перестать ходить": девочке из Есика требуется лечение в Израиле

10-летняя Полина из города Есик Алматинской области может перестать ходить - у девочки врожденный порок развития позвоночника.
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