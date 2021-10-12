Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Пока до этого надо дожить....На каких кораблях...
  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...
  • галина
    Уже и так все продали иностранцам. Видимо не все.Мишустин: Россия ...

"Без операции может перестать ходить": девочке из Есика требуется лечение в Израиле

"Без операции может перестать ходить": девочке из Есика требуется лечение в Израиле

10-летняя Полина из города Есик Алматинской области может перестать ходить - у девочки врожденный порок развития позвоночника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх