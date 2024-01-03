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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «Надеюсь, француз приведет «Феррари» к победам, как я привел французов к победам»

По мнению бывшего руководителя «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе, в 2024 году «Феррари» должна по меньшей мере стабильно финишировать в призах.

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