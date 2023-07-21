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Катафалк припарковался посреди поля во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом». Водитель и пассажир в масках пересели в другую машину и уехали, пробив ограждение

Во время игры «Данстона» с «Гейтсхедом» на поле выехали два автомобиля и начали по нему кружить. Один из них, катафалк, припарковался в центре газона.

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