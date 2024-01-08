Наводнение с душком: киевские гауляйторы жалуются на «грязную атаку»  

Сегодня в украинской столице произошло очередное крупное ЧП – в одном из районов затопило улицу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают соцсети, где появились соответствующие ролики и снимки, демонстрирующие затопленный автотранспорт.