Саудовская Аравия: Полеты постепенно возобновляются в международном аэропорту Даммам имени короля Фахда (DMM/OEDF) с утренних часов после того, как поздно вечером 21 октября в аэропорт попала ракета, в результате которой погибли два человека, гражданин Саудовской Аравии и гражданин Индии, а также были ранены еще восемь человек.