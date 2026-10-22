Саудовская Аравия: Полеты постепенно возобновляются в международном аэропорту Даммам имени короля Фахда (DMM/OEDF) с утренних часов после того, как поздно вечером 21 октября в аэропорт попала ракета, в результате которой погибли два человека, гражданин Саудовской Аравии и гражданин Индии, а также были ранены еще восемь человек.
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