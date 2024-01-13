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Боррель после ударов США и Великобритании призвал хуситов к сдержанности

Боррель после ударов США и Великобритании призвал хуситов к сдержанности

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после атак Соединенных Штатов и Великобритании по йеменской территории призвал хуситов к сдержанности.

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Светлейший
Этот Жопець Бордель давно заслужил по своей бестолковке, редкостная гнида...
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Ф
Фил
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