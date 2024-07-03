Спасатели-десантники МЧС России повышают навыки в прыжках с парашютом на сушу

В ходе проведения тренировок личный состав ЦСООР «Лидер» совместно со специалистами Жуковского АСЦ МЧС России и Ногинского СЦ МЧС России и спасателями Государственного центрального аэромобильного спасательного отряд (Центроспас) на базе Авиационно-спасательной компании МЧС России совершенствуют навыки по подготовке и практическому десантированию личного состава и грузов из самолёта ИЛ-76ТД на ограниченные площадки приземления днём в простых и сложных метеоусловиях.