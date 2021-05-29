Дебур о Пачиоретти: «Такие форварды дают еще больше уверенности всей команде»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур после 7-го матча 1-го раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (6:2, 4-3 в серии) отметил нападающего Макса Пачиоретти, автора победной шайбы.
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