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Дебур о Пачиоретти: «Такие форварды дают еще больше уверенности всей команде»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур после 7-го матча 1-го раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (6:2, 4-3 в серии) отметил нападающего Макса Пачиоретти, автора победной шайбы.

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