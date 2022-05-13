Джокович перед матчем с Оже-Альяссимом: «Феликс прибавляет на грунте, но я знаю, как он играет и чего от него ожидать»

Новак Джокович прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в третьем круге турнира в Риме. Серб победил трехкратного чемпионка «Больших шлемов» со счетом 6:2, 6:2.

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