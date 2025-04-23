Территорию у танка «Иркутский комсомолец» начнут ремонтировать после майских праздников

В этом году в Иркутске благоустроят территорию у танка «Иркутский комсомолец». Сейчас участок украшен к предстоящим майским праздникам, а сразу после них начнут работы, сообщил депутат Думы города Максим Булдаков.
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