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Закон, порядок, государство

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Больница останется без света на четыре часа в Уссурийске 29 января

Больница останется без света на четыре часа в Уссурийске 29 января

Временное отключение электричества ожидается 29 января. С 08.00 до 12.00 часов электричество отключат по улицам Некрасова, 94, 96, Комсомольская, 62, Ленина, 135, Пролетарская, 89, 91.

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