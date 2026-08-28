Новосибирец попытался продать наркотики в баре «Республика» и попал в колонию

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 3 статьи 228.
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