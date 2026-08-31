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Татар-информ

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Жилье на Дальнем Востоке дешевле среднероссийского – и ипотека бьет рекорды

Жилье на Дальнем Востоке дешевле среднероссийского – и ипотека бьет рекорды

Дальневосточная ипотека в 2026 году обещает стать рекордной: по оценке ВТБ, банки выдадут по программе около 331 млрд рублей – на 24% больше, чем годом ранее.

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