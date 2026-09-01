Бренд-шеф Новожилов призвал готовить сэндвич с сыровяленой курицей на прогулки

Первые осенние дни — хорошее время для долгих прогулок, но важен правильный перекус: сбалансированный перекус и приготовить сэндвич, который не размокнет в дороге.
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