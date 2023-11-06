Комфортный автотуризм для маломобильных граждан развивается

Согласно заявлению Сергея Лобарева, президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, необходимо создать специальные автомаршруты для туристов-колясочников, а также рекреационные маршруты для участников специальной военной операции (СВО).
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