Военное обозрение

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За прошедшую ночь ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы противника в Сумской и Черниговской областях

За прошедшую ночь ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы противника в Сумской и Черниговской областях

После поражения ВСУ в Соледаре (ДНР) российские войска продолжили наносить урон противнику на других направлениях, уничтожая склады с боеприпасами, командные пункты, а также живую силу и технику.

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