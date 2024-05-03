97 проектов нижегородских НКО получат гранты на реализацию социальных проектов

По итогам заседания конкурсной комиссии для организации и проведения отбора на соискание государственных грантов Нижегородской области, предоставляемых на реализацию общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), были определены 97 проектов-победителей.