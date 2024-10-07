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Закон, порядок, государство

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Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

«Использование РЗСО «Ураган» позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил.

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