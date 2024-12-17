Врач Османов: потребление детьми конфет из подарков может привести к диабету

Сладкое способно навредить печени, зубам и коже Потребление детьми большого количества конфет из новогодних подарков, в которых содержится сахар, способно привести к избыточному весу, повышению риска сахарного диабета второго типа, ранних сердечно-сосудистых заболеваний, а также может нанести вред иммунной системе, головному мозгу, печени, зубам и коже, сообщил РИА Новости педиатр Исмаил Османов.
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